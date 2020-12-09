Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на новогодних и рождественских праздниках запланировано провести около 160 ярмарок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей" начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всех регионах страны, а также в Минске активно идет подготовка к проведению ярмарок. Всего их по республике запланировано около 160", - рассказал Михаил Жигало.

Все мероприятия будут проводиться с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. "В случае изменения эпидемической ситуации на территории отдельных административных территориальных единиц возможны изменения как по количеству запланированных мероприятий, так и по формату их проведения", - отметил он.

С 14 декабря начнут работать елочные базары. Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты дерева: минимальная цена составит Br6,2.

Тематическое оформление витрин объектов торговли, общепита, торговых и обеденных залов, прилегающих к ним территорий и фасадов с использованием новогодних инсталляций, иллюминации в зависимости от региона завершатся к 10 декабря.

"В предпраздничные и праздничные дни по всей Беларуси будут продлены режимы работы торговых объектов, объектов общественного питания и сферы услуг", - добавил Михаил Жигало.

В объектах общественного питания разработаны праздничные меню с широким ассортиментом блюд и напитков отечественного производства.

"Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от Br27 до Br160 на человека, в новогоднюю ночь ценник объективно будет выше и может варьироваться от Br50 до Br200", - пояснил Михаил Жигало.

По данным МАРТ, на полках магазинов можно найти около 50 наименований кондитерских новогодних подарков от 300 г до 3 кг, цены будут стартовать от Br3,9. В магазинах продается 40 наименований шампанского и игристых вин, свыше 100 видов карнавальных костюмов, более 3 тыс. разновидностей елочных украшений, сувениров, а также других непродовольственных товаров с новогодней и рождественской тематикой.-0-