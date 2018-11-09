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Около 169 тыс. белорусов владеют двумя и более квартирами

Общество 09.11.2018 | 11:56
Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 169 тыс. белорусов имеют в собственности две и более квартиры, сообщила журналистам главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 169 тыс. белорусов имеют в собственности две и более квартиры. Количество таких белорусов с каждым годом растет. При этом ежегодный рост небольшой - не более 10%", - рассказала Екатерина Зарецкая.

В МНС напомнили, что до 15 ноября необходимо оплатить земельный налог, налог на недвижимость, арендную плату за земельные участки, которые находятся в госсобственности. От налога на недвижимость освобождаются владельцы одной квартиры, тем, у кого их две и более, нужно этот налог платить.

Как уточнил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц МНС Андрей Ковалевский, сегодня плательщиками земельного налога и налога на недвижимость являются 2,8 млн физлиц. С учетом льгот фактически их оплачивают 1,5 млн.

В этом году физлицам предъявлено к уплате Br75,3 млн имущественных налогов, из них Br42,4 млн - налог на недвижимость, Br20,7 млн - земельный налог, Br12,2 млн - арендная плата за государственную землю.-0-

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Теги
жилье, Министерство по налогам и сборам, налоги
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