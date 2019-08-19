Около 189 тыс. детей получат материальную помощь к новому учебному году

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году единовременную материальную помощь к учебному году по подпрограмме "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" планируется оказать примерно 189 тыс. детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Единовременную материальную помощь к учебному году предоставят семьям, воспитывающим троих и более детей. Выплаты предусмотрены на каждого учащегося учреждения общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2019 года (до Br69). Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона.

Помощь в подготовке к школе окажут и малообеспеченным семьям, в которых растут несовершеннолетние дети. Выплаты осуществляются в рамках государственной адресной социальной помощи в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий. Средства предоставляются на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Размер выплат определяет районная комиссия в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

По вопросам предоставления единовременной материальной помощи к учебному году, оказания государственной адресной социальной помощи необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.

Также гуманитарная и благотворительная помощь малообеспеченным и иным категориям нуждающихся семей с детьми оказывается территориальными центрами социального обслуживания населения. Во всех регионах страны проводятся благотворительные акции и марафоны по сбору школьных принадлежностей, одежды, обуви и денежных средств. Материальная помощь семьям для подготовки детей в школу предоставляется предприятиями и организациями по месту работы родителей в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами.-0-