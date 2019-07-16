Около 1,9 тыс. заявок подано на конкурс бизнес-идей по развитию МСП в 12 пилотных районах проекта ПРООН

16 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. На конкурс бизнес-идей в рамках проекта международной технической помощи по поддержке экономического развития на местном уровне подано около 1,9 тыс. заявок. Об этом сообщил сегодня журналистам замминистра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич перед началом семинара "Международные подходы и практики стимулирования местного экономического развития", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы провели пилотный опрос регионов, подано 1 869 проектных предложений, которые уже со следующего года будут профинансированы", - сказал замминистра. Эти проекты имеют конкретный экономический, социальный и экологический вклад, добавил он.

Предложения из всех сфер - это и культура, и производство, услуги, переработка, спорт и т.д. По данным ПРООН, каждый из 12 районов подал не менее 100 заявок. Лидируют Лидский, Березовский, Борисовский и Молодечненский районы, которые направили на конкурс 200, 191, 183 и 182 заявки соответственно. Хотимский и Кобринский районы, численность населения в которых наименьшая, представили 100 и 151 заявку соответственно.

Основной вид предполагаемой деятельности - оказание услуг. Из общего числа заявок на их долю приходится 67%. В частности, авторы изложили свои идеи в сферах туризма и агроэкотуризма, развлечений, бытовой и социальной, косметологии, допобразования. В 5% заявок содержатся предложения по переработке - промышленных, пластиковых отходов, сельхозпродукции и отходов нефтепереработки.

Лучшие из поданных бизнес-идей будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства.

Участникам сегодняшнего семинара были представлены международные методологии местного экономического развития, успешно используемые в практике планирования и управления территориями (территориально ориентированное развитие, региональные инновационные системы, местное экономическое развитие и расширение занятости, оптимизация бизнес-процессов и производственных систем).

"Мы надеемся, что лучшая зарубежная практика будет апробирована в Беларуси, ляжет в основу разработки местной экономической политики, которая создаст условия для повышения экономического потенциала, конкурентоспособности районов, создания новых достойных рабочих мест и активизации предпринимательства", - отметил в своем приветственном слове заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор.

Ожидается, что в результате ознакомления с представленными методологиями каждый из пилотных районов при участии экспертов и с учетом потребностей района сможет выбрать одну из предложенных методологий для ее дальнейшего пилотирования.

Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" зарегистрирован Министерством экономики в январе 2019 года. Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с министерством. Срок реализации проекта - 36 месяцев: с 1 февраля текущего года до 31 января 2022-го. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.-0-