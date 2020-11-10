10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 195 тыс. белорусов имеют в собственности две и более квартиры. Об этом сообщила на пресс-конференции "Имущественные налоги физических лиц: сроки и особенности уплаты в 2020 году" заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время количество физических лиц, которые владеют двумя и более квартирами, составляет 195 тыс.", - отметила Екатерина Зарецкая.

Представитель МНС напомнила, что для физических лиц - плательщиков имущественных налогов срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога за 2020 год истекает 16 ноября 2020 года. Поскольку установленный срок уплаты сбора - 15 ноября - приходится на выходной день, то согласно ст.4 НК срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий рабочий день - 16 ноября.

Плательщиками налога на недвижимость и земельного налога могут признаваться любые физические лица, которым принадлежат расположенные на территории Беларуси капитальные строения, здания, сооружения, а также те, которым предоставлены земельные участки.

По словам Екатерины Зарецкой, исчисление налога на недвижимость и земельного налога производят налоговые органы. По результатам исчисления формируются извещения, которые направляются физическим лицам не позднее 1 сентября каждого года. В извещении отражается сумма налога, подлежащего уплате, а также срок, не позднее которого необходимо его уплатить.

Налоговые органы исчисляют налог на недвижимость исходя из стоимости капитальных строений, зданий, сооружений. Порядок определения такой стоимости установлен указом №187 от 28 марта 2008 года. "При исчислении может применяться ставка налога на недвижимость в размере 0,1%, а также ставка 0,2% в отношении жилых помещений в многоквартирных жилых домах и блокированных жилых домах. Налог на недвижимость исчисляется в первую очередь по таким капитальным строениям, как жилые дома, жилые помещения в многоквартирных домах, гаражи, садовые домики, дачи, машино-места и иные здания и сооружения", - отметила Екатерина Зарецкая.

Земельный налог исчисляется в отношении земельных участков, которые предоставлены физическим лицам на правах собственности, правил пожизненного наследуемого владения, временного пользования и иных. В качестве налоговой базы исчисления этого налога выступает кадастровая стоимость земельных участков, в отдельных случаях - площадь участка, предоставленного физическому лицу.

Ставка земельного налога определяется в зависимости от вида налоговой базы, которая применяется при исчислении этого налога.

"Если в качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость земельных участков, ставка налога составляет 0,1%. При определении земельного налога исходя из налоговой базы в размере площади земельного участка - в качестве ставки выступает фиксированная сумма, которая различается в зависимости от целевого использования таких участков", - рассказала она.

От уплаты налога на недвижимость освобождаются пенсионеры по возрасту, ветераны Великой Отечественной войны, лица, проходящие альтернативную или срочную военную службу, члены многодетных семей. Освобождаются также те физические лица, которым принадлежит только одно жилое помещение в многоквартирных жилых домах. "Если у человека имеется два или более жилых помещения в многоквартирных жилых домах, освобождение представляется только в отношении одного", - добавила Екатерина Зарецкая.

Что касается физических лиц, проживающих в сельской местности, то они освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любого принадлежащего им капитального строения. При этом владельцы должны быть зарегистрированы в сельской местности и работать там.

Есть отдельная льгота для плательщиков земельного налога. "Они освобождаются от уплаты земельного налога по участкам, которые расположены на территории радиоактивного загрязнения, в зоне последующего отселения либо в зоне с правом на отселение", - отметила Екатерина Зарецкая.

По ее словам, самая малочисленная категория, которая освобождается от земельного налога и налога на недвижимость, - это физические лица, которым принадлежат объекты, являющиеся историко-культурными ценностями, а также объекты недвижимости, законсервированные в установленном законодательством порядке.

За несвоевременную уплату налога на недвижимость и земельного налога предусмотрена пеня за каждый день просрочки и административный штраф.-0-