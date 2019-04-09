Около 20 млн деревьев планируется посадить во время Недели леса в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 млн деревьев планируется посадить во время республиканской добровольной акции "Неделя леса", сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году во время акции "Неделя леса" работы будут вестись на 2 293 объектах по всей стране. С помощью волонтеров планируется посадить порядка 20 млн деревьев на общей площади свыше 4 тыс. га. Кроме того, будет благоустроено 190 мест отдыха, создано более 100 аллей памяти и других памятных посадок в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - сказал Валентин Шатравко.

Министерство лесного хозяйства провело конкурс на лучший девиз кампании. Всего было предложено более 200 вариантов от 111 авторов. По итогам нескольких этапов голосования лучшим был признан вариант учителя русского языка и литературы Бороньковского УПК ясли-сад - базовая школа Костюковичского района Василия Ковалева: "Деревья сажаю - и этим горжусь! Будет зеленой моя Беларусь!".

Впервые в этом году по инициативе Минлесхоза состоится конкурс среди учреждений общего среднего образования. "В каждой области будут определены самые активные классы, высадившие наибольшее количество деревьев. Они получат в подарок от областных государственных производственных лесохозяйственных объединений экскурсионную поездку по знаковым местам региона, а самые активные школы - интерактивные доски для обучения", - добавил Валентин Шатравко.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" пройдет с 13 по 20 апреля. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.

В этом году акция пройдет уже в 12-й раз. В 2018 году в ней поучаствовали свыше 80 тыс. человек, было высажено более 25 млн деревьев.-0-