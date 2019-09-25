Около 20 научно-технических разработок представит БГУ на выставке в Пакистане

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 научно-технических разработок представит БГУ на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA) с 26 по 28 сентября в городе Лахор (Пакистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Инновации БГУ войдут в коллективный стенд Национальной экспозиции научно-технических разработок Беларуси. С детализированной информацией о научных достижениях белорусского вуза в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством тематических плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов.

В частности, в Пакистане продемонстрируют регистратор параметров движения лифтового оборудования "В-590 ПАЛТУС". Это портативное устройство с индикатором, клавиатурой, автономным питанием и магнитными держателями, которое используется для технической проверки пассажирских и грузовых лифтов, подъемников, строительные кранов. Аппарат измеряет также виброускорение и линейную скорость движущихся объектов.

Экспонатом выставки станет высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ. Он предназначен для измерения температуры горячих предметов в диапазоне температур от плюс 900 до плюс 1300 градусов. Прибор можно использовать в составе производственных и экспериментальных установок во время непрерывного контроля температуры металлов при ковке, штамповке, прокате, наладке.

Посетители форума познакомятся также с устройством дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-602". Этот прибор используется для определения местоположения контролируемого объекта и передачи навигационной и контрольной информации с помощью сотовой связи и обладает высокой стойкостью к перепадам напряжения питания, помехам, пропаданиям сигналов.

Международная комплексная промышленная выставка International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA) является крупнейшим выставочным мероприятием региона для демонстрации широчайшего перечня промышленного оборудования и техники. В 2018 году в ней приняли участие 200 экспонентов из 14 стран мира.-0-