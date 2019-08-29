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Общество
29 августа 2019, 16:46

Около 20 новых специальностей смогут освоить старшеклассники на занятиях по профподготовке

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 20 новыми специальностями пополнится перечень рабочих профессий, которые смогут освоить учащиеся 10-11 классов на занятиях по профподготовке в новом учебном году. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

"Профессиональная подготовка на базе 10-11 классов ориентирована на развитие первичных навыков у школьников для выполнения узконаправленных задач на конкретном рабочем месте. Это важно, причем не только в жизни, где могут пригодиться данные навыки. Это позволяет сделать выбор в пользу поступления в определенные лицеи и колледжи, где можно будет освоить еще несколько смежных специальностей. К примеру, в школе учащийся может получить первичные навыки штукатура на занятиях по профподготовке, а уже в колледже повысить разряд штукатура и получить еще профессию облицовщика-плиточника или маляра. В прошлом году перечень специальностей по профподготовке школьников включал 80 позиций, в этом году эта цифра возрастет до 100", - объясняет Валерий Голубовский.

Профессиональная подготовка старшеклассников в учреждениях общего среднего и специального образования, где все предметы изучаются на базовом уровне, проходит в рамках трудового обучения. На освоение рабочих специальностей отведено 6 часов в неделю. Всего на профподготовку в 2019/2020 учебном году будет выделено 420 часов, включая теорию, производственное обучение, а также 120 часов производственной практики.

Для профподготовки доступны специальности таких отраслей, как строительство (бетонщик, каменщик, маляр), информационные и коммуникационные направления (приемщик заказов, обработчик справочного и информационного материала), социальные и персональные услуги (официант, парикмахер, визажист, фотограф), производство (гончар, вязальщица, затяжчик обуви), творческие профессии и мода (модель, швея, костюмер). В текущем году, к примеру, в этот список была включена профессия тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, получить которую можно будет по учебному плану и программе подготовки водителей колесных тракторов категории "А".

Перечень специальностей формируется управлением образования каждой из областей Беларуси. Это связано со спецификой экономики в регионах: в одних в приоритете сельское хозяйство, в других - автомобилестроение. Немаловажный критерий - временной ресурс, который необходим для получения той или иной специальности. "Есть профессии, для освоения которых требуется гораздо больше времени, чем два учебных года 10 и 11 классов. Конечно, в полном объеме они не могут быть освоены, но при этом могут быть включены в факультативные занятия", - обращает внимание ректор.

"Поскольку мир не стоит на месте, будем вынуждены частично вносить обновления в содержание учебных программ, а некоторые специальности полностью менять. Пример - сухое строительство. Этой специальности еще несколько лет назад не было вообще, но участие в чемпионатах WorldSkills показало, что данная квалификация сегодня востребована. Гипсокартон позволяет воплотить интересные архитектурные решения. Благодаря взаимодействию с немецкой компанией удалось открыть такие новые специальности. На первом этапе на базе двух учебных заведений, а спустя еще год - пяти", - указывает спикер.

Также Валерий Голубовский обращает внимание на стратегию развития национальной системы квалификации, утвержденную Министерством труда и социальной защиты. Инициатива предусматривает введение в течение 2-3 лет такого термина, как частичная квалификация. "Это значит, что освоенные даже в неполной мере квалификация, определенный навык, компетенция могут быть использованы в трудовой деятельности. А у работодателя будет полное основание принять такого специалиста на определенную вакансию", - говорит руководитель РИПО.

Проект по профподготовке учащихся 10-11 классов развивается второй год. В прошлом году рабочие специальности осваивали около 20 тыс. десятиклассников. "В этом году эта цифра должна минимум удвоиться, поскольку десятиклассники продолжат обучение уже на базе 11 класса, плюс должен добавиться новый поток учащихся", - прогнозирует спикер.-0-

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