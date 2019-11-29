Около 200 работников профсоюза АПК наградят в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торжествах по случаю 100-летия профсоюза работников агропромышленного комплекса около 200 человек, многие годы работавших в сфере защиты трудовых прав членов профсоюза, получат заслуженные награды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Основное мероприятие пройдет 29 ноября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов в Минске при участии руководства ФПБ и социальных партнеров. Награды получат руководители первичных профсоюзных организаций, областных и районных структур профсоюза, социальные партнеры.

Как отметил председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Лабушев, за 100 лет истории менялись подходы, методы и формы работы. Неизменными остаются цели и задачи профессионального союза - защита трудовых и социально-экономических прав трудящихся.

"Несмотря на развитие техники и технологий работа в сельском хозяйстве по-прежнему не самая простая. И для нашего профсоюза сегодня важно делать максимум, чтобы права работников отрасли не нарушались, - сказал он. - Мы постоянно следим за своевременной выплатой зарплаты, соблюдением нанимателями гарантий, установленных законодательством и прописанных в коллективных договорах".

В случае необходимости профсоюзные юристы отстаивают интересы людей в судах. "Только с начала этого года по просьбам членов профсоюза составлено 82 исковых заявления в суды и комиссию по трудовым спорам. За этот период мы восстановили на работе 26 незаконно уволенных работников отрасли", - отметил руководитель профсоюза работников АПК.

Постоянно ведется профилактика нарушений в сфере трудовых взаимоотношений и охраны труда. Правовые и технические инспекторы профсоюза проводят мониторинги предприятий и организаций вне зависимости от формы собственности. За девять месяцев 2019 года профсоюзные юристы и технические инспекторы провели более 600 таких проверок, по результатам которых нанимателям было выдано свыше 600 представлений и рекомендаций по устранению нарушений.-0-