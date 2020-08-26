26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 21,5 млн кв.м жилья планируется построить в Беларуси в 2021-2025 годах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"В новой пятилетке жилищное строительство остается, как и прежде, одним из приоритетов социальной политики государства. Так, в следующие пять лет в стране планируется построить около 21,5 млн кв.м жилья с ежегодным ростом объемов ввода от 4,1 млн кв.м в 2021 году до 4,5 млн кв.м в 2025-м, - отметили в ведомстве. - Особый акцент будет сделан на поэтапное увеличение доли строительства арендного жилья и жилья с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи".

Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить с 250 тыс. кв.м в 2021 году до 350 тыс. кв.м в 2025-м. "Учитывая запланированный ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, обоснованное развитие получит и строительство многоквартирных электродомов. В следующей пятилетке планируется построить более 4 млн кв.м такого жилья", - сообщили в пресс-службе.

Также в министерстве подчеркнули, что на особом контроле находится вопрос строительства жилья для многодетных семей. За январь-июнь текущего года введено в эксплуатацию 4857 квартир для этой категории граждан, направление на улучшение жилищных условий получили 9086 таких семей. На 2021 год планируется установить задание по направлению на строительство 10,5 тыс. многодетных. Таким образом, поручение Президента о направлении с 2021 года на улучшение жилищных условий многодетных семей в течение года со дня постановки на такой учет будет выполнено всеми областями, считают в Минстройархитектуры.-0-