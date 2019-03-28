Около 22,7 тыс. белорусских семей в 2018 году улучшили жилищные условия

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 22,7 тыс. граждан (семей) в Беларуси в 2018 году улучшили жилищные условия, в том числе 7,3 тыс. молодых и 6,9 тыс. многодетных семей, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Также жилье получили 1,8 тыс. человек, имеющих право на жилые помещения социального пользования.

Всего на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2018 года состояло 663,8 тыс. граждан, что на 14,2 тыс. меньше, чем на конец 2017-го. В городах и поселках городского типа очередь уменьшилась на 12,9 тыс., в сельских населенных пунктах - на 1,3 тыс. граждан (семей).-0-