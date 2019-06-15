Около 2,5 тыс. школьников примут участие в республиканской спартакиаде по летним видам спорта

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие республиканской спартакиады школьников по летним видам спорта, в которой примут участие около 2,5 тыс. юных спортсменов, состоялось сегодня в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко

Сергей Ковальчук

Как отметил на церемонии открытия министр образования Беларуси Игорь Карпенко, спорт и физкультура всегда были частью образовательного процесса. "Я надеюсь, что эта спартакиада будет открывать, как и прежде, новые олимпийские имена и даст путевку в жизнь многим воспитанникам учреждений образований", - сказал он.

Во время эстафеты огня "Пламя мира"

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в свою очередь подчеркнул, что большой спорт начинается со школы, именно тогда закладывается фундамент высоких достижений. "Спорт - это дружба, здоровый образ жизни и здоровье нашей нации", - добавил он.

В церемонии открытия также приняли участие представители Миноблисполкома и глава судейской коллегии спартакиады​ олимпийская чемпионка Антонина Кошель.

Во время соревнований по фехтованию

Как отметили организаторы, в Молодечно в состязаниях по шести видах спорта принимают участие около 600 школьников. Всего в программу включены 19 олимпийских дисциплин и 2 неолимпийские (шашки, шахматы). Итоги республиканской спартакиады будут подведены 19 июня в Слуцке. Отборочные состязания прошли в районах и городах. Далее состоялся отбор в областях и Минске среди сборных команд - победителей районных и городских соревнований.

Для проведения соревнований по летним видам спорта задействованы спортивные сооружения Молодечно, Вилейки, Червеня, Жодино, Слуцка, Борисова, Гродно, Гомеля, Могилева - всего 18 объектов. Победителем зимнего этапа спартакиады 2019 года стала Могилевская область. Абсолютным чемпионом будет определен регион (область, Минск), который наберет в общекомандном первенстве наибольшее количество очков в соревнованиях по зимним и летним видам спорта.-0-

Фото Оксаны Манчук