Около 2,5 тыс. волонтеров при центрах соцобслуживания помогают их подопечным в решении разных вопросов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 2,5 тыс. человек в волонтерских отрядах при территориальных центрах социального обслуживания оказывают помощь и поддержку по различным направлениям, проводят профилактическую и разъяснительную работу с населением. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, передает корреспондент БЕЛТА.

В поле зрения ведомства находятся волонтеры, которые действуют при территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН), а также добровольцы, которые помогают пожилым и инвалидам от имени учреждений образования, общественных (БРСМ, "Белая Русь", "БСЖ" и др.) и религиозных организаций.

Особая роль в этой деятельности отведена волонтерам серебряного возраста, для которых активное участие в жизни общества - источник морального удовлетворения, возможность расширить социальные контакты, быть востребованными. И все это в совокупности - один из столпов активного долголетия.

"Основные направления деятельности этих волонтеров - формирование и пропаганда здорового образа жизни (занятия физической культурой, познавательные мероприятия о здоровом питании и т.д.), обучение по принципу "равный обучает равного", лекции, занятия, кружки по интересам, клубы, организация культурных и спортивных мероприятий, а также, конечно, посещение одиноких пожилых и инвалидов на дому, оказание им моральной поддержки и доступной социально-бытовой помощи", - рассказал Николай Орел.

Например, в Оршанском районе создано несколько волонтерских служб: безопасности (мобильные бригады, которые информируют о правилах пожарной безопасности), служба по дневному уходу (адресно решает бытовые вопросы нуждающихся), служба здоровья (пропаганда ЗОЖ), образовательная (организация лекций, мастер-классов) и др. Пожилые волонтеры также участвуют в проекте "Сказка от бабушки" - читают сказки детям в детских садах Орши.

"В общей сложности при ТЦСОНах во всех волонтерских отрядах действует порядка 2,5 тыс. таких граждан", - уточнил заместитель начальника. А представителей общественных объединений и организаций, которые тоже помогают социальной службе заботиться о ее подопечных, порядка 76 тыс. человек.-0-