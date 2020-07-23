Около 250 тыс. школьников оздоровятся этим летом в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам летней оздоровительной кампании в Беларуси могут оздоровиться порядка 250 тыс. детей. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси из-за эпидемиологической ситуации в этом году программа летнего оздоровления школьников была скорректирована. Направлять их в стационарные лагеря начали с 15 июня. Дневные пришкольные лагеря организованы под потребности.

"Изначально планировалось, что нынешним летом в лагерях различных типов оздоровятся более 394 тыс. белорусских школьников. Но планы были скорректированы из-за напряженной эпидситуации. Использовали только заявительный принцип и планировали выйти на цифру около 200 тыс. детей. Сейчас мы видим, что эта цифра будет превышена: отмечаем большой спрос. Как минимум, выйдем на цифру 250 тыс. детей", - сказал Геннадий Болбатовский.

Только в июне, например, оздоровились более 96 тыс. детей. Сейчас в лагерях различного типа находится 31 тыс. детей. Функционируют 638 лагерей, в том числе 449 с дневным пребыванием. Средняя заполняемость лагерей находится на уровне 80%, и спрос обеспечивается. "Это позволяет выполнять временные рекомендации, которые утверждены Минздравом, Минобразования и республиканским центром, по социальному дистанцированию", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

Во всех открываемых лагерях первые трое суток проводится обязательный мониторинг деятельности, безопасности условий и соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Согласованы размеры дотаций для снижения стоимости путевок, определены суммы бюджетного финансирования.

Всего на проведение летней оздоровительной кампании в этом году республиканскому центру из бюджета выделено порядка Br50 млн, из которых лишь около Br550 тыс. пойдет на финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы здравниц. Вся остальная сумма направлена на удешевление стоимости путевок. Между тем вся сумма, которую планируется направить на подготовку и укрепление материально-технической базы, составляет порядка Br15 млн (с учетом указанных выше бюджетных средств, средств республиканского субботника и денег собственников).-0-

Реабилитацию и оздоровление после COVID и пневмонии обеспечивают 29 санаториев Беларуси Белорусские здравницы готовы принимать на реабилитацию людей, переболевших коронавирусной инфекцией, тем более что свыше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения "органы дыхания".

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