Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"

С 14 декабря 2021 года по 14 января 2022 года "Беларусбанк" принимал активное участие в республиканской ежегодной благотворительной акции "Наши дети".

Руководство, сотрудники и члены РОО "Белая Русь", ОО "БРСМ", ОО ОО "БСЖ", а также профсоюзной и ветеранской организаций банка поздравляли с зимними праздниками и дарили подарки детям, которым это особенно необходимо: оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в социальных приютах, детских домах, школах-интернатах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, имеющим инвалидность, воспитывающимся в многодетных семьях.

За месяц представители "Беларусбанка" посетили 246 учреждений, в которых воспитываются 9430 детей. В рамках новогодней акции банк передал подарки и перечислил средства на общую сумму свыше 64,5 тыс. рублей.

К примеру, подшефной Бегомльской вспомогательной школе-интернату Докшицкого района оказана помощь в размере 5,6 тыс. рублей, из них 2,7 тыс. рублей были собраны для учреждения при проведении в декабре прошлого года благотворительного мероприятия Bright vertical 21 ("Яркая вертикаль 21") – забега по лестнице к смотровой площадке Национальной библиотеки Беларуси.

"Участие "Беларусбанка" в новогодней благотворительной акции "Наши дети" – это давняя добрая традиция. Мы рады возможности почувствовать себя немного волшебниками и приложить руку к созданию праздничного настроения у ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в особом внимании. Надеемся, что наша поддержка позволяет деткам ощутить заботу и укрепляет чистую и искреннюю веру в чудо, которая так важна для каждого ребенка", – отметил председатель правления банка Виктор Ананич.

В рамках акции "Наши дети" и благотворительного проекта "Вектор доброты" представители банка посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района Минска и вручили сертификат на сумму 25,6 тыс. рублей для его воспитанников. Эти средства администрация учреждения направила на укрепление материально-технической базы центра. В частности, произведен ремонт двух специальных комнат, где проходят реабилитацию малыши до 3 лет.

Кроме того, "Беларусбанк" обязательно поздравляет с новогодними праздниками подопечных из детских домов семейного типа, коттеджи для которых построил в рамках благотворительного проекта "Родительский дом". Так, председатель правления Виктор Ананич побывал в Быхове у приемной семьи Ольги и Олега Шушлаковых. Эти родители-воспитатели не пасуют перед сложностями, заботятся о детках, имеющих проблемы со здоровьем, и добиваются значительных успехов в их лечении и реабилитации. Семье передали два компьютера, сертификат на 400 рублей и подарочные наборы конфет от РОО "Белая Русь" банка.

К слову, благотворительный проект "Родительский дом" успешно развивается: в декабре 2021 года новоселье справили в очередном, уже 17-м по счету коттедже, который "Беларусбанк" построил под детский дом семейного типа в Верхнедвинске. Его жильцами стала мама-воспитатель Таисия Миклушонок и семеро ее приемных детей: пять мальчиков и две девочки.

"Много лет назад Глава государства поставил перед бизнесом и госаппаратом задачу сделать так, чтобы каждый ребенок в нашей стране воспитывался в семье. "Беларусбанк" с 2008 года в рамках благотворительного проекта "Родительский дом" вносит свой вклад в ее решение. На Витебщине это наш третий коттедж и самый большой. На площади более чем 300 квадратных метров расположены 11 комнат и просторная терраса, во дворе оборудована детская площадка. Несмотря на то что растить ребят мама будет одна, уверен, мудрости, терпения, любви и заботы Таисии Александровны хватит, чтобы привить всем детям главные семейные ценности и воспитать настоящих граждан и патриотов своей страны. А "Беларусбанк" всегда будет рядом, поддержит и подставит плечо", – подчеркнул Виктор Ананич.

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