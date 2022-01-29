29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. курильщиков планируется включить в проект по скринингу рака легкого, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Научно-исследовательский проект по скринингу рака легкого продолжается два года. На данный момент в нем участвуют пять регионов республики. Всего планируется включить в скрининг около 3 тыс. человек.

"Рак легкого - в основном проблема курильщиков. Это не значит, что некурящие люди не могут заболеть, но риск на порядок меньше. Поэтому проводить скрининг среди некурящих нецелесообразно", - отметил Сергей Красный.

Что касается курильщиков, особенно тех, кто выкуривает более одной пачки в день в течение 15 лет, им раз в год выполняется низкодозная компьютерная томография. Рентген-снимки в данном случае не всегда информативны, так как целый ряд опухолей таким образом не выявить. А компьютерная томография не только позволяет это сделать - она также покажет небольшие по размеру опухоли.

В связи с весьма большим интересом к исследованию подключилась Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака. "Причем они помогают и методически, и всевозможными компьютерными программами, базами данных, реагентами. Все это требует финансовых затрат, но они помогают абсолютно бесплатно, только для того, чтобы вместе с нами принимать участие в этом проекте", - сказал Сергей Красный.

Ожидается, что исследование завершится примерно через 2,5 года. "Пилотный проект уже показывает весьма неплохие результаты. Я думаю, что, когда он завершится, мы его распространим на всю страну", - отметил заместитель директора.

В Беларуси реализуются и другие программы скрининга: рака предстательной железы, шейки матки, молочной железы и колоректального рака. Разрабатывается программа скрининга рака желудка.-0-