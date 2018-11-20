Около 3 тыс. запросов ежемесячно поступает в Национальный архив

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежемесячно в Национальный архив поступает около 3 тыс. запросов из Беларуси и зарубежья, сообщил журналистам директор учреждения Андрей Демянюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Демянюк, касаясь основных функций ведущего архивного учреждения страны, обратил внимание на такое направление, как хранение и использование уникальных документов белорусского штаба партизанского движения, его бригад и отрядов. "В месяц к нам поступает около 3 тыс. запросов, очень многие из них касаются именно партизанского движения. Мы активно сотрудничаем с разными странами мира, плотно работаем с российскими архивистами, коллегами из Казахстана и словацким посольством. Мы выявили уже около 2 тыс. казахских партизан и 400 граждан словацкой национальности, которые тоже героически сражались на нашей территории. Кроме того, поступают многочисленные запросы из стран СНГ, дальнего зарубежья, США, Израиля, Австралии, Канады об участии родственников в партизанском движении на Беларуси", - рассказал директор архива.

По его словам, огромное количество архивных документов еще ждут своих исследователей. "Есть и секретные документы военного периода, уголовные дела на коллаборационистов, предателей, немецких военнопленных. Также у нас хранятся и документы с личными данными, но рассекретить их и дать доступ исследователям мы можем лишь по прошествии 75 лет. Кстати, документы военной тематики из личных фондов мы с удовольствием принимаем на хранение. Причем мы их будем не просто хранить, но и предоставлять возможность работать с ними, конечно, если в этих документах не содержится тайна личной жизни", - отметил Андрей Демянюк.

Он также остановился на работе над мультимедийным интернет-порталом "Партизаны Беларуси". "Наш совместный проект с издательским домом "Беларусь сегодня" - уникальный, особенно он будет полезен исследователям, краеведам, историкам и тем, кто интересуется своей родословной. Сейчас он находится в стадии разработки. Старт ему будет дан к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тогда большая часть оцифрованных документов с персоналиями, личные листки по учету кадров и наград партизан Великой Отечественной войны окажутся в свободном доступе. В следующие годы эта база будет пополняться. Мы оцифруем боевые листки, дневники партизанских отрядов и бригад, кинохронику и фотографии - все, что храним о партизанском и подпольном движении на территории республики, подвигах и наградах партизан и подпольщиков. Ведь важно не только сохранить память о тех трагических и героических страницах нашей истории, но и донести ее до современного поколения", - убежден директор Национального архива. -0-