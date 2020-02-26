26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30% бесплодных пар не могут зачать ребенка из-за эндокринологических причин, сообщила журналистам доцент кафедры эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ирина Бурко, передает корреспондент БЕЛТА.

Бесплодие в среднем на 30% обусловлено эндокринологическими причинами, что вызывает нарушение овуляции, отметила Ирина Бурко. К этому может приводить дисфункция разных эндокринных желез, в том числе щитовидной железы. Поэтому основная задача, с которой сталкиваются эндокринологи при наблюдении женщин в репродуктивном возрасте - от 25 до 35 лет, - помочь решить репродуктивные вопросы.

Проблемы с женским здоровьем зачастую начинаются с детства. Растет количество детей с ожирением или недостаточным весом, испытывающих стресс, ведущих нездоровый образ жизни. "Дети недосыпают, очень много сидят за компьютером, мало двигаются", - отметила доцент. В будущем, к репродуктивному возрасту, это может сказаться на нормальном функционировании половых желез и как следствие - на возможности зачать ребенка. Усугубляет ситуацию и то, что женщины стали задумываться о первом ребенке позже, а с возрастом проблем с овуляцией становится все больше.

Касательно патологии щитовидной железы медик отметила, что узловая форма зоба (чаще всего это доброкачественное образование, узел в щитовидной железе) просто нуждается в наблюдении. "В принципе все узлы, которые выявлены впервые, должны быть пропунктированы (выполнена пункционная биопсия. - Прим. БЕЛТА). После этого мы видим структуру узла, знаем, как дальше вести наблюдение", - отметила Ирина Бурко. По ее словам, рак щитовидной железы излечивается, но для этого он должен быть выявлен на ранних стадиях. Поэтому периодическое УЗИ щитовидной железы и оценка состояния узлов совершенно обоснованы.-0-