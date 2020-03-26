Около 30 экипажей приняли участие в "Бронебиатлоне" на полигоне Лосвидо

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо прошел конкурс "Бронебиатлон", в котором приняли участие около 30 экипажей БТР, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Нормативы выполнялись на бронетранспортерах БТР-80 и модернизированных БТР-70МБ1. Борьба шла за звание лучшего водителя и наводчика БТР, а также лучшего экипажа БТР в силах специальных операций. Конкурс включал три этапа. На первом военнослужащие сдавали зачеты по теоретической части и выполняли отдельные нормативы по боевой подготовке. На втором и третьем - соревновались в меткости из вооружения БТР и участвовали в эстафете с преодолением специальной трассы с препятствиями. Нормативы сдавались ночью и днем.

Лучшими наводчиками БТР в отдельных категориях признаны гвардии рядовые 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Попков, Михаил Демчук и Алексей Мальчук, лучшими водителями БТР - гвардии рядовой Дмитрий Коцуба (38-я ОДШБр), гвардии ефрейтор Олег Гирвель (103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада), гвардии прапорщик Евгений Тонковид (103-я ОВДБр). Первенство среди экипажей БТР - у 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады.-0-