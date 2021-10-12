Около 30 тематических акций состоится в БГУ в Родительский месяц

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родительский месяц проходит в БГУ. Мероприятие направлено на повышение статуса и престижа семьи, формирование духовных ценностей среди молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На протяжении октября на университетских площадках пройдут очно и онлайн около 30 тематических акций. Для участников подготовлены консультирование, опросы и тестирование, тренинги, художественные выставки, культурно-развлекательные мероприятия.

С 11 по 15 октября проходит Неделя матери. Все желающие смогут принять участие в онлайн-акции "Цветы для мамы", которая развернется в социальной сети "ВКонтакте". Участникам предложат написать пожелания для мамы на лепестках ромашки, которые затем составят в виртуальный праздничный букет. Также психологи БГУ проконсультируют по вопросам взаимоотношений с родителями, расскажут о формировании и становлении личности.

Папам будет посвящена с 18 по 22 октября Неделя отца. Откроется она онлайн-выставкой репродукций картин знаменитых художников. Запланирована работа диалоговой площадки с участием студентов. Здесь пройдет обсуждение вопросов о роли отца в воспитании детей, его качествах, родительском примере и обязательствах.

Завершит тематический месяц Неделя будущих родителей. Ее программа включает практические занятия с психологами, диагностики "Ролевые ожидания и притязания в браке", "Готовность к семейной жизни", "Секреты счастливых отношений". Мероприятия пройдут с 25 по 28 октября.

Кроме того, в течение месяца психологи БГУ окажут профессиональную помощь молодым супругам. Все желающие смогут пройти на платформе социальной сети "ВКонтакте" опросы, результаты которых помогут определить степень готовности к созданию семьи. Также специалисты подготовили видеоподкаст, где рассказали о моделях семьи, их особенностях и ответили на актуальные вопросы о взаимоотношениях.

Организатором мероприятий выступает Психологическая служба БГУ.-0-