Около 30 тыс. биометрических паспортов и ID-карт выдано в Беларуси за два месяца

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за два месяца выдано около 30 тыс. биометрических паспортов и ID-карт, рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун. Интервью размещено на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"За два месяца, прошедшие со старта кампании по выдаче биометрических паспортов и ID-карт, своих владельцев (а это как граждане Беларуси, так и иностранцы, постоянно проживающие в нашей стране) нашли около 30 тыс. таких документов, - отметил начальник ДГиМ МВД. - Услуга достаточно востребована: еженедельно для ее получения в подразделения обращаются около 3 тыс. граждан, а наиболее активны минчане".

Прогнозируется, что со снятием ковидных ограничений во многих странах, значительно затрудняющих возможности для путешествий, количество желающих увеличится. "Сотрудники подразделений готовы к наплыву посетителей. Уже сейчас работа организована таким образом, чтобы избежать очередей, провести все процедуры оперативно и комфортно для людей", - добавил Алексей Бегун.

Он подчеркнул: обязательной замены имеющихся документов на биометрические не предусмотрено. До окончания срока действия паспорта старого образца можно смело использовать его как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

Более того, при плановом обращении за новым паспортом гражданин Беларуси может на выбор получить паспорт старого образца либо биометрические документы. При этом комбинации старый паспорт плюс ID-карта или паспортов разных поколений иметь при себе не получится. Впрочем, однажды выбрав биометрию, вернуться к прежнему варианту невозможно.

К слову, выбор предоставлен только гражданам Беларуси. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в нашей стране, получают только биометрические вид на жительство или проездной документ Республики Беларусь.

Биометрические документы, получившие распространение во многих странах, можно получить в Беларуси с сентября 2021 года.-0-