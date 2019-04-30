Около 30 тыс. запросов по поиску человека поступило в БОКК с 1995 года

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. запросов по поиску человека поступило в Белорусское общество Красного Креста с 1995 года, на половину из них ответы найдены. Об этом сообщил специалист БОКК по розыску Идаэль Герреро сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Всего около 30 тыс. дел по поиску погибших в годы Второй мировой войны или пропавших без вести было заведено специалистами БОКК с 1995 года. Из них успешно закрыта примерно половина. Положительным результатом можно считать сведения о том, где человек находится сейчас или где он был похоронен", - пояснил Идаэль Герреро.
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