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06 января 2021, 14:15

Около 30 звонков поступило на горячую линию КГК по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
КГК проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 звонков поступило сегодня на горячую линию Комитета государственного контроля по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы от жителей Минска и регионов республики, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении двух часов на вопросы отвечали заместитель начальника главного управления - начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Виктор Бурло и специалисты контрольного ведомства.

Большинство обращений было обусловлено неисполнением судебных решений о выплате зарплаты организациями, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства, а также нарушением договорных отношений между субъектами хозяйствования. "Если организация находится в стадии санации или банкротства, то действует определенный порядок в отношении очередности платежей. Поэтому иногда людям приходится ждать окончательного расчета довольно долго", - сказал Виктор Бурло.

Так, жительница Витебской области рассказала, что уволилась в 2019 году, однако до сих пор коммерческое предприятие не рассчиталось с ней. Женщина обратилась в суд, который принял решение о взыскании денежных средств с бывшего нанимателя. Поскольку в настоящее время фирма является банкротом, деньги бывшей работнице до сих пор не вернули. "Советую решать вопрос через судебных исполнителей, обращаться в управление юстиции", - сказал заявительнице Виктор Бурло.

Аналогичную ситуацию описал житель Молодечно: есть решение суда о выплате зарплаты, судебный исполнитель занимается этим вопросом, но частная организация уже полгода находится в стадии ликвидации, деньги пока не вернули. Минчанину, позвонившему в Комитет госконтроля, частное предприятие не выплатило зарплату и соответственно не перечислило страховые взносы за работника в Фонд социальной защиты населения за отработанный период. По его словам, остался без зарплаты и с "пробелом" в страховом стаже.

Несколько звонков поступило из Борисова и района. Так, пенсионер работал сторожем на предприятии, уволен 1 декабря, но до сих пор не получил расчета. Теперь этот вопрос находится на контроле в КГК и Департаменте госинспекции труда.

Борисовчанка рассказала, что ее мужу, который работает по контракту водителем-дальнобойщиком, в течение года на карточку перечисляют мизерные суммы вместо полного заработка. "Наниматель только кормит обещаниями", - возмутилась женщина. "Постараемся помочь", - заверил Виктор Бурло.

Житель Гродно пожаловался на работодателя в сфере ресторанного бизнеса: с сентября тот не платит зарплату, два больничных не оплачены. Заявление на увольнение наниматель не подписывает, трудовую книжку не отдает. "Я нашел другую работу, но не могу официально устроиться. Не хотелось бы новую трудовую заводить, у меня стаж более 15 лет. Подскажите, что делать. Я единственный кормилец в семье", - обратился мужчина. Виктор Бурло ответил, что контролеры совместно с госинспекторами труда детально изучат ситуацию и примут меры в соответствии с законодательством.

Еще один звонивший работает в столичном автоцентре с 27 октября, за это время ему ни разу не выплатили зарплату, спецодежду не выдали, не соблюдается техника безопасности. Вопросов к организации много - КГК будет разбираться.

"С 2013 года Комитет госконтроля, а также Генпрокуратура, Министерство труда и социальной защиты, Белстат плотно занимаются проблематикой несвоевременной выплаты зарплаты. И добились хороших результатов: больше организаций стали представлять отчетность, меньше - скрывать факты задержки по выплатам, - отметил Виктор Бурло. - По официальной статистике, за последние 7 лет количество организаций, имеющих задолженность по зарплате, сократилась в 10 раз. По оперативным данным, на 1 января имели задолженность по заработной плате 74 организации на общую сумму Br4,3 млн, при этом 63 организации - в Витебской области, в основном сельскохозяйственные".

Говоря о причинах задержек с выплатами, Виктор Бурло сделал акцент на влиянии COVID-19 на дисциплину расчетов: организации не получили ту выручку, на которую рассчитывали, оборотных средств не хватало на выплату зарплаты в срок. "Хуже, когда организации жульничают и, имея оборотные средства, не выполняют своих обязательств, - добавил он. - В 2020 году только Комитет государственного контроля привлек к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты 213 юридических и 219 физических лиц. По нашим материалам также привлекал виновных к ответственности Департамент госинспекции труда".

В КГК констатировали, что штраф за такое нарушение для юридического лица достигает 100 базовых величин, для физических - от 4 до 20. Если зарплату выплатили до привлечения к административной ответственности, то размер штрафа снижается в два раза.

В январе горячие линии на тему своевременности выплаты заработной платы провели два областных комитета госконтроля, остальные - планируют эти мероприятия в ближайшее время.-0-

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