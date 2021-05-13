Около 300 студенческих семей зарегистрировано в Беларуси, их число сокращается

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 студенческих семей зарегистрировано в Беларуси. Об этом журналистам сегодня рассказала руководитель Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероника Сердюк во время пресс-конференции в Доме прессы, приуроченной к Международному дню семьи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Женщины и мужчины в Беларуси с каждым годом на все более поздний срок откладывают вступление в брак и рождение детей. Заметна эта тенденция и по студенческим семьям, количество которых сокращается. Сейчас в стране таких насчитывается около 300. Их поддержка может стать стимулом для молодых людей создавать семьи раньше, поэтому важно разработать программу с перечнем специальных, интересных именно этой категории населения, льгот, которые позволят сделать их жизнь и бытовые условия качественно лучше", - сказала Вероника Сердюк.

Как отметила руководитель центра, средний возраст вступления в первый брак среди белорусских женщин - 26 лет, мужчин - 28 лет. Количество семей с рождением второго и последующих детей возрастает, а вот с появлением первого ребенка, наоборот, уменьшается. "Мы ежегодно проводим предабортное консультирование. Наш последний опрос показал, что в 40% случаев аборт обусловлен другими приоритетами в жизни, нежели рождение и воспитание ребенка", - подчеркнула Вероника Сердюк. А в 37% случаев, согласно тому же опросу, женщины идут на такой шаг в связи с неустойчивыми и негативными отношениями с мужчинами, от которых зачали детей, добавила участница пресс-конференции. Для улучшения сложившейся ситуации центр продолжает реализовывать проекты по сохранению традиционной и поддержке молодой семьи, просвещать население по теме вступления в брак и рождения детей.-0-