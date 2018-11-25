25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 волонтеров БРСМ задействовано в детском "Евровидении" в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.
"БРСМ для такого события, как детское "Евровидение-2018", подготовил около 300 волонтеров. Причем у них совершено разные функции. Часть из них сопровождает делегации, обслуживает работу пресс-центра, часть сегодня работает на танцполе. Конечно, есть ребята, которые помогают обеспечивать правопорядок во время "Евровидения: представители добровольческого движения "Доброе сердце" и МООП", - рассказал Роман Мамченко.
Около 70 волонтеров было задействовано с начала Евронедели. Молодые люди, которые будут сегодня на танцполе во время финального шоу, присоединились к репетициям с 22 ноября.
Финальное шоу детского "Евровидения-2018" стартует в "Минск-Арене" в 18.00. За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса. Во время финального шоу на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.-0-
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