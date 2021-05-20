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20 мая 2021, 09:50

Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 заявок подано на II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов, в том числе 195 из Беларуси. Об этом рассказал сегодня на открытии конкурса председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, наибольшее количество проектов поступило по техническим дисциплинам - 66% от всех заявок. На втором месте гуманитарные науки, далее - медицина и фармация. "В Беларуси и Китае большое значение уделяется развитию молодежного предпринимательства и инновационного бизнеса. Именно эти сектора наиболее мобильные и гибкие. Количество заявок, поданных в этом году, подтверждает востребованность мероприятия среди талантливой молодежи. Можно с уверенностью сказать, что проведение такого конкурса - долгосрочная инвестиция в развитие белорусско-китайских отношений", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что сотрудничество с Китаем развивается динамично и по широкому спектру направлений. Растет число и масштаб совместных научно-технических проектов. "За последние 5 лет количество белорусско-китайских проектов увеличилось более чем на 50%. Наши ученые при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства по науке и технологиям Китая успешно реализуют проекты в области микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий и новых материалов", - сказал председатель ГКНТ.

Среди значимых стратегических проектов - открытие Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений и Китайско-белорусского инновационного центра промышленных технологий в индустриальном парке "Великий камень". Продолжается работа по развитию Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне. В совместный технопарк приняты три первых резидента: Китайско-белорусский центр исследований и разработок прецизионного медицинского оборудования технопарка БНТУ "Политехник" и Белорусско-китайского технопарка в Чанчуне; Белорусско-китайский центр по совместной разработке и применению углерод-углеродных композиционных материалов между ОАО "СветлогорскХимволокно" и компанией "Цзилинь Ленькэ"; Белорусско-китайский центр по разработке функциональных ягодных культур между Центральным ботаническим садом НАН, ООО "Полесские Журавины" и Северо-восточным институтом географии и экологии сельского хозяйства Китайской академии наук.

"Для поддержки возрастающей динамики двустороннего взаимодействия мы должны сконцентрироваться на улучшении условий для взаимовыгодного сотрудничества, расширении и углублении контактов, в том числе среди молодежи. В этом году Государственный комитет по науке и технологиям совместно с Министерством по науке и технологиям Китая объявят новый конкурс белорусско-китайских научно-технических проектов на 2022-2023 годы. Я приглашаю молодых ученых Беларуси и Китая подавать свои проекты на этот конкурс, а лучшие из них мы поддержим финансово", - добавил Александр Шумилин.

II Китайско-белорусский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов проходит в Минске 20 и 21 мая. В нем участвуют студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые с презентациями своих проектов в таких номинациях, как информационные технологии, машиностроение и металлургия, экология, сельское хозяйство, медицина, образовательные технологии. Организаторы конкурса - посольство КНР в Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, научно-технологический парк БНТУ "Политехник".-0-

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