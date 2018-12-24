Около 3,5 тыс. детей посетят профсоюзные новогодние представления

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний этап благотворительной акции "Профсоюзы - детям" проходит в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Благотворительные новогодние праздники проходят во дворцах культуры профсоюзов всех областных центров и столицы по 28 декабря. На утренники приглашены дети из социальных приютов и детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также многодетных и малообеспеченных семей. Для гостей подготовлены яркие новогодние представления и подарки. Главная профсоюзная елка пройдет 28 декабря в Республиканском Дворце культуры профсоюзов. Планируется, что на профсоюзных новогодних елках страны побывают около 3,5 тыс. детей. Кроме того, праздничные мероприятия организованы и на предприятиях.

По традиции в канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Представители профсоюзных организаций всех уровней посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений.

Новогодние праздники - лишь часть постоянно действующей благотворительной акции "Профсоюзы - детям". С момента ее объявления (2002 год) около 60 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей побывали на республиканских и областных профсоюзных благотворительных новогодних праздниках. Только в 2017 году сумма оказанной профсоюзами помощи во время новогодней акции составила более Br1,5 млн, шефская помощь оказана 186 детским интернатным учреждениям республики.-0-