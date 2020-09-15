Около 350 военных, 30 танков и БМП прибыли из Беларуси в Россию на учение "Кавказ-2020"

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подразделения Вооруженных Сил Беларуси прибыли на российский полигон Капустин Яр, где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020". Учение пройдет с 21 по 26 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны России.

"Белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают ведение обороны, отражение воздушных ударов противника, переход в наступление и последующий его разгром", - отметили в пресс-службе.

По данным российского военного ведомства, всего в учении от Беларуси будут задействованы около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты (БМП), а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".-0-