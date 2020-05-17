Около 40 донаций плазмы ожидают на будущей неделе в РНПЦ трансфузиологии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На будущей неделе в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий планируют провести от 35 до 40 переливаний плазмы, которая будет использоваться для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ директор центра Федор Карпенко.

"Наверное, каждую неделю количество доноров сейчас практически растет в полтора раза. В ближайшую неделю мы ожидаем, что у нас только в центре будет около 35-40 донаций. Очень хорошо, что подключились областные центры трансфузиологии. Заготовка плазмы сейчас организована и в Минске на базе 6-й городской клинической больницы, и во всех областях", - сказал Федор Карпенко.Он также рассказал о географии использования плазмы. Несмотря на то, что ее заготавливают в Минске, используют ее в медучреждениях около 100 городов Беларуси.

Около 100 пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму По словам руководителя РНПЦ Федора Карпенко, у 50 пациентов наблюдается положительная динамика, в их числе и те, кто выздоровели. При этом донорскую плазму стараются использовать чаще всего для более тяжелых пациентов.

Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. За этот период некоторые доноры успели сдать плазму трижды. По словам Федора Карпенко, чтобы сдать плазму, донор должен пройти достаточно углубленный медицинский осмотр, который проходит организованно и быстро. Сама процедура переливания длится от 30 до 50 минут. 99 % доноров переносят забор плазмы без каких-либо побочных эффектов. На сегодняшний день в Беларуси более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание. Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме.

В РНПЦ трансфузиологии планируют исследовать регулярных доноров на антитела для лечения COVID-19 Всего в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий насчитывается около 2 тыс. доноров плазмы и тромбоцитов и около 15 тыс. доноров крови.

"Интервал между донациями 14 суток. У 85 % тех, кто к нам обращался, мы видим образование антител. Причем пока то, что мы видим, попадает в "классические постулаты" течения подобных инфекций, когда где-то на 5-10 сутки контакта с инфекцией начинают образовываться эти антитела. Пик должен быть на второй-третий месяц от момента контакта", - рассказал Федор Карпенко.

Он заметил, что антитела чаще всего присутствуют у более молодых пациентов, а также тех, кто переболел в средних, тяжелых формах. Результаты такого метода лечения путем переливания крови впечатляют белорусских медиков. "Мы воодушевлены, что очень много положительных эффектов. Это стимулирует нас, действительно вдохновляет на дальнейшую работу, на разговоры, поиск и агитацию за эту технологию", - поделился руководитель РНПЦ.-0-