Около 40% работников центрального аппарата Минюста вакцинировались против COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% работников центрального аппарата Министерства юстиции вакцинированы против COVID-19, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вакцинация, считаю, - важный момент в профилактике и защите от коронавирусной инфекции. На сегодня в центральном аппарате Министерства юстиции около 40% работников вакцинированы, по системе Министерства юстиции - около 25%. Это, конечно, недостаточное количество", - сказал Олег Слижевский.

По его словам, проводится работа по разъяснению необходимости вакцинирования. Вакцины позволят защитить как сами коллективы, так и население, которое обращается в загсы, отделы принудительного исполнения, к нотариусам и др.

В Минюсте при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий сегодня прошла корпоративная благотворительная акция "День донора". Юристы ведомства, а также работники системы Минюста стали безвозмездными донорами крови. Такая акция проводится в Министерстве юстиции впервые, вместе с тем в ведомстве уделяется большое внимание здоровью сотрудников и вакцинации от COVID-19.-0-