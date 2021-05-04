Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий - Кубраков

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 сотрудников МВД будут лишены специальных званий, сообщил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это инициатива Министерства внутренних дел. Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий - званий сотрудников органов внутренних дел наших бывших сотрудников, назову их так. Хотя их не совсем приятно называть своими коллегами. Это те, кто просто ошибся в выборе профессии и в определенный момент, когда были определенные трудности, положил удостоверение, отказался исполнять свои служебные обязанности. Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были. Где-то до 40 сотрудников по всей стране. Все они уволены из органов внутренних дел", - сказал Иван Кубраков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.-0-

Минобороны: указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен