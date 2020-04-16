Около 40% учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение - Минобразования

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования продолжает мониторить складывающуюся ситуацию - на сегодня около 40% учеников готовы прийти в школы, остальные предпочитают удаленное обучение, сообщила сегодня начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня около 40% учащихся готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти. Для учащихся, кто по заявлению родителей не придут в школы, мы изучаем возможность организации образовательного процесса с использованием информационных технологий", - отметила Ирина Каржова.

По ее данным, более 90% учреждений образования имеют скоростной интернет, более 85% технически готовы начать обучение удаленно. При этом 85% учителей готовы преподавать с использованием информационных технологий и более 75% учащихся готовы начать обучение удаленно.

"Для тех, кто придет в школу и сядет за парты, мы готовы начать обычный образовательный процесс - очно, в традиционном режиме. Министерство образования совместно с Национальным институтом образования в помощь учителю откорректировали календарно-тематическое планирование, чтобы завершить учебный год в установленные сроки и провести аттестацию учащихся", - сказала Ирина Каржова.

Тех, кто не готов приступить к занятиям очно, Министерство образования предлагает перевести на индивидуальный учебный план. Как пояснила Ирина Каржова, это не новая форма, она знакома учителям, учреждениям образования и родителям. "Особенность будет заключаться в том, что при переводе на индивидуальный учебный план будет обеспечено сопровождение обучения учителем. Сопровождение будет предполагать доставку учащемуся основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие учащихся и учителей, предоставление школьнику возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, контроль знаний и навыков учащегося", - пояснила представитель Минобра.

Каналы взаимодействия - электронная почта, сайт учреждения образования, Skype, Viber - будет выбирать школа в зависимости от специфики, возможностей, технического оснащения.

Ирина Каржова обратила внимание, что Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава. "Сегодня учреждения образования находятся на каникулах, и я хочу обратить внимание, что школа не закрыта, учителя работают. В помощь родителям, которые не могут оставить детей дома, в школе работают лагеря. Их посещают более 3 тыс. детей", - уточнила она.-0-

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