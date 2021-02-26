Около 400 специалистов станут участниками международной научной конференции в БГУ

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Тенденции экономического развития в ХХІ веке" пройдет 1 марта в Белорусском государственном университете в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Участниками научного форума станут около 400 аспирантов, магистрантов, ученых, специалистов экономических предприятий и организаций из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Башкортостана, Польши и Германии. Это представители БГУ, БГЭУ, Института экономики НАН Беларуси, Витебского государственного технологического университета, Ташкентского государственного экономического университета (Узбекистан), Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга (Германия), Опольского университета (Польша).

"Работа конференции организована по пяти тематическим секциям: "Институты социально-экономического развития: актуальная практика и теория", "Аналитическая экономика и прогнозирование", "Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития", "Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития", "Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере". По результатам мероприятия планируется издание электронного сборника материалов с размещением в РИНЦ", - рассказали в пресс-службе.

Конференция проходит в рамках Евразийского научно-практического студенческого форума "Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030". Кроме конференции форум включает студенческую Олимпиаду по аналитической экономике и прогнозированию и конкурс для школьников "Финансовая и цифровая грамотность поколения Z". Все мероприятия форума проводятся с января по май этого года с целью повышения финансово-экономической грамотности, выявления и поддержки творческих способностей молодых ученых, студентов и школьников.

Организатором мероприятий выступает экономический факультет БГУ.-0-