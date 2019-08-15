Около 400 военнослужащих из 21 государства стали участниками АрМИ в Бресте

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов Армейских международных игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие министр обороны Беларуси Андрей Равков, министр обороны Сербии Александр Вулин, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, послы России и Китая, руководители делегаций стран - участниц игр, военнослужащие.

На полигоне Брестский во время Армейских международных игр с 3 по 15 августа состоялись два конкурса - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Победителями в обоих состязаниях стали команды снайперов и разведчиков из Беларуси. В целом же в соревнованиях приняли участие около 400 военнослужащих из 21 государства. Было разыграно около 100 медалей и кубков.

Непростыми, но крайне важными и увлекательными назвал состоявшиеся состязания Андрей Равков. Он тепло приветствовал участников конкурсов. "Само ваше присутствие здесь говорит о том, что вы лучшие представители своих государств, своих Вооруженных сил в этой профессии, специальности. Уверен, что все вы, несмотря на непривычные для многих климатические условия и очень высокую конкуренцию, смогли продемонстрировать ратное мастерство, высокую боевую выучку, умение четко и слаженно действовать в сложнейших условиях", - сказал министр обороны.

Андрей Равков отметил, что предложенная несколько лет назад инициатива российских коллег по проведению военной олимпиады получила широкую поддержку у многих государств. В этом году Армейские международные игры отмечают пятилетний юбилей. Впервые в Бресте дебютировал конкурс среди военнослужащих подразделений специального назначения "Полярная звезда", в котором состязались команды Беларуси и России. "Нет сомнения, что в следующем году количество участников этого конкурса увеличится, и "Полярная звезда" станет не менее популярной, чем "Снайперский рубеж", - выразил мнение руководитель военного ведомства.

"Армейские игры - это не только соревнования, спорт. В первую очередь это знакомство с передовым опытом коллег, изучение лучших военных практик", - подчеркнул замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Он отметил роль снайперов и разведчиков как важных составляющих вооруженных сил любого государства, поблагодарил организаторов за блестяще проведенные конкурсы АрМИ и пожелал дальнейших успехов военнослужащим.

Победителям вручили заслуженные награды. Перед участниками и гостями церемонии закрытия Армейских международных игр в Бресте выступил Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота.-0-