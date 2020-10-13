Около 45% работающих женщин в Беларуси имеют несовершеннолетних детей - Белстат

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году среди занятых в экономике республики женщин 44,9% имели детей в возрасте до 18 лет. Такая информация опубликована в статистическом обзоре Белстата ко Дню матери, сообщает БЕЛТА.

По данным переписи, на 4 октября 2019 года в Беларуси проживали 5062 тыс. женщин (53,8% населения). Средний возраст жительниц республики на тот момент составлял 43,1 года. При этом женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет) насчитывалось 2208,4 тыс., или 43,6%. В наиболее активном детородном возрасте (20-34 лет) находились 922,9 тыс. женщин, или 41,8% от числа женщин репродуктивного возраста.

Впервые стали мамами в прошлом году 33,9 тыс. женщин. Родили второго ребенка 33,6 тыс., третьего - 14,2 тыс., четвертого и более ребенка - 5,9 тыс. женщин. Кстати, в 2019 году на свет появилось 1056 двоен и 14 троен.

Для Беларуси, как и для многих европейских государств, характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении ребенка. Он вырос с 27,3 года в 2010 году до 29,6 года в 2019-м. Возраст женщин при рождении первенца также повысился - с 24,9 до 26,8 года.

Все больше случаев, когда мамами становятся женщины 40-44 лет. У женщин этого возраста родились 2257 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году. При этом более 52% детей у таких мам - третьи и последующие.

Примечательно, что многие женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей. При этом среди работающих мам постепенно растет число тех, у кого больше одного ребенка. Если в 2018 году 59% имели одного ребенка, 33,3% - двоих, 7,7% - троих и более, то в 2019-м было уже 58,5%, 33,8% и 7,7% соответственно. Кроме того, среди работающих на руководящих должностях женщин с детьми в 2018 году у 60,5% был один ребенок, у 32,4% - два, у 7,1% - три и более. В 2019-м 60,2% имели одного ребенка, а двое было уже у 34,6%, однако многодетными являлись лишь 5,2% женщин-руководителей. При этом оговаривается, что в этой статистике под руководителями понимаются главы органов государственного управления, общественных организаций (объединений), коммерческих и некоммерческих организаций.

Мама играет важнейшую роль в воспитании полноценной и успешной личности ребенка. Совместное с детьми чтение, пение, прогулки, игры, рисование и другой досуг способствуют развитию и обучению ребенка в раннем возрасте. Матери в три раза чаще отцов занимаются с ребенком двух-четырех лет сразу несколькими из перечисленных дел.-0-