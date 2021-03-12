Около 50 мероприятий проведут организации Госстандарта ко Дню потребителя

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках Дня потребителя и Всемирного дня защиты прав потребителей, отмечаемых 15 марта, в течение следующей недели (15-19 марта) организации Госстандарта проведут около 50 мероприятий в различных регионах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Вебинар, круглые столы, информационные часы, деловые встречи и беседы, дни информирования по актуальным вопросам обращения и утилизации пластиковых отходов, снижения использования полимерной упаковки, организации раздельного сбора мусора состоятся в Минске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Слуцке.

Получить ответы на волнующие вопросы, касающиеся применения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011), проекта изменений №4 к нему, можно будет посредством прямых телефонных линий, которые пройдут в эти дни в БелГИМ, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации в Бобруйске, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Орше, Пинске, а также в областных инспекциях Госстандарта.

Кромке того, Госстандарт проводит опрос среди посетителей официального Telegram-канала "Безопасность и качество" на тему "А вы смогли ограничить использование пластика?". Итоги опроса будут подведены 15 марта.

БелГИСС организует прямую трансляцию в Facebook о разработках института в области экологически безопасной упаковки и не только, а Гомельский ЦСМС запускает челлендж "Борьба с пластиком. Что вы знаете о видах и маркировке пластика?".

Полоцкий ЦСМС проведет экскурсию для учащихся лицея Новополоцка - они посетят отдел испытаний центра, обсудят вопросы использования пластиковой упаковки, ее утилизации и переработки. Борисовский ЦСМС организует выставку детского творчества "Мир без пластика!", а Калинковичский ЦСМС - конкурс рисунков на тему "Борьба с загрязнением пластиковыми материалами".

К акции "Новая жизнь в обмен на крышечку", организованной учреждением "СоциоЭкоЦентр", присоединится Борисовский ЦСМС, а Полоцкий ЦСМС поучаствует в акции "Избавим лес от пластика".

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно на сайте http://gosstandart.gov.by.-0-