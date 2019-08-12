Около 50 тыс. лазерных вмешательств на глазах проводят ежегодно в Беларуси

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно выполняется около 50 тыс. лазерных вмешательств на органе зрения, сообщила журналистам заведующая кафедрой офтальмологии БелМАПО доктор медицинских наук, профессор Татьяна Имшенецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"По всей стране проводится не менее 50 тыс. лазерных вмешательств - лазерное лечение глаукомы, заболеваний сетчатки, сосудистых осложнений сахарного диабета, аномалий рефракции. Из них половина выполняется в Республиканском офтальмологическом центре, который работает на базе 10-й городской клинической больницы Минска", - сказала Татьяна Имшенецкая. Около 1 тыс. лазерных рефракционных операций, избавляющих людей от очков и контактных линз, проводится в двух государственных учреждениях здравоохранения, расположенных в Минске и Гомеле.

Как пояснил доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й ГКБ кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский, в центр обращается немало пациентов для лазерной коррекции зрения. "У нас установлено уникальное оборудование - комплекс фемтосекундного-эксимерного лазера, который позволяет делать рефракционные операции при практически всех видах аномалий рефракции, - сказал он. - Вместе с тем государственный центр в первую очередь специализируется на лазерной коррекции зрения у пациентов с сопутствующей патологией - кератоконусом, после пересадки роговицы, травм и ожогов глаз, когда лазерное вмешательство может быть единственным способом дать этим людям возможность социально и профессионально адаптироваться. Эти случаи, как правило, требуют индивидуального подхода".

Всего в республике проводится в год не менее 50 тыс. микрохирургических вмешательств на органе зрения. Из них около 3 тыс. - хирургические операции по поводу глаукомы. Из общего количества вмешательств Республиканский офтальмологический центр, по данным 2018 года, выполнил более 7,1 тыс.

В Республиканском офтальмологическом центре, который оказывает помощь взрослому населению, выполняются практически все микрохирургические современные операции при заболеваниях и травмах органа зрения, которые проводятся в Европе. Основным направлением является органосохранная и малоинвазивная хирургия. Речь идет про хирургию хрусталика малых разрезов, хирургическое лечение глаукомы с имплантацией дренажей и клапанов, активном использовании лазерных технологий.

Трансплантация роговицы проводится не только традиционными способами, но и с помощью высокоточного фемтосекундного лазера. В клинике проводится экзопротезирование орбиты - операция, которая необходима при последствиях особо тяжелых травм орбиты и после онкологических операций, когда не удается сохранить орган зрения и удаляется значительное количество мягких тканей орбиты.-0-