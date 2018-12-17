Около 500 человек из Беларуси оздоровятся в 2019 году за счет Союзного государства

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из бюджета Союзного государства в 2019 году будет профинансировано оздоровление около 400 детей из чернобыльской зоны и около 100 ветеранов ВОВ из Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По объему финансирования на следующий год цифр нет, поскольку конкурс проводит Союзное государство, а не республиканский центр. Но количество человек, которые будут оздоровлены, могу примерно назвать, - сказал Геннадий Болбатовский. - Это будут граждане двух категорий: участники войны и лица, приравненные к ним, а также дети, проживающие на загрязненных радионуклидами территориях. Второй категории, как мы прогнозируем, будет около 400 человек. Они пройдут оздоровление на территории Российской Федерации и в наших санаториях".

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше, потому и уменьшается число тех из них, кто оздоравливается за счет союзного бюджета. В 2019 году планируется предоставить путевки около 100 ветеранам из Беларуси, которые смогут отдохнуть и получить санаторно-курортное лечение в родной стране. Им просто физически тяжело добираться до российских санаториев, пояснил Геннадий Болбатовский.-0-