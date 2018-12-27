Около 500 женщин в Беларуси станут участницами проекта "Предприимчивая землевладелица"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал образовательный проект "Предприимчивая землевладелица": около 500 сельчанок за год бесплатно пройдут обучение основам агробизнеса, сообщила БЕЛТА пиар-менеджер проекта Ольга Мурашковская.

Программа проекта направлена на обучение выращиванию, обработке и дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции с целью занятости и самозанятости населения. Акцент сделан на жительницах Оршанского района (поскольку инициатива исходит из этого региона и здесь же проходит теоретическая часть проекта), однако участвовать могут и представительницы других сельских территорий со всей страны, пояснила Ольга Мурашковская.

Накануне проект был презентован на семинаре-практикуме в Орше, который стал первым этапом обучающего курса для 25 инициативных владелиц земельных участков, желающих заниматься выращиванием сельхозкультур для получения дохода. Женщины встретились с генеральным директором КУП "Молодежная социальная служба", исполнительным директором проекта Римой Епур и другими экспертами, получили стартовую информацию для организации своего дела.

Второй этап предполагает посещение агроусадеб и фермерских хозяйств, а также бизнес-инкубатора Молодежной социальной службы в Минске, который объединяет 150 бизнес-проектов. "Потенциальные партнеры в будущем смогут помочь участницам в производстве, переработке, упаковке и продвижении продукции, - отметила Рима Епур. - После лекций и мастер-классов участницы направятся в Брестскую область, в том числе побывают в Столине - его называют белорусским огуречным краем. Женщины ознакомятся с примерами удачных фермерских и личных подсобных хозяйств, получат опыт решения нестандартных задач, реализации творческого и предпринимательского потенциала, консультации экспертов и менторов".

В целом участницам окажут комплексную поддержку в реализации предпринимательских проектов: четкий план действий, апробированные решения, технологии и инструменты управления своими проектами. Они получат работающую модель фермерского хозяйства по растениеводству для дальнейшей продажи товара. "Сделан расчет на то, что женщины создадут на своих приусадебных участках практические лаборатории. Будут закуплены теплицы, семена, грунт, удобрения, а к концу следующего года каждая владелица приусадебного участка сможет собрать урожай и подсчитать доход от его реализации. Среди участниц появятся менторы, которые смогут включить в бизнес-проект односельчанок", - добавила Рима Епур.

Проект инициировали и организовали Республиканское общественное объединение "Белорусский детский фонд" и территориальный центр социального обслуживания населения Оршанского района. Исполнители и разработчики - КУП "Молодежная социальная служба", Центр поддержки предпринимательства ООО "АЛРИиКо" и ОДО "Бизнес-развитие".-0-