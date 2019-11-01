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01 ноября 2019, 10:29

Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска Беларуси с начала года

Фото Министерства обороны
Фото Министерства обороны

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска с начала года, звено многоцелевых истребителей Су-30СМ должно поступить в ноябре. Об этом по итогам оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил и коллегии Минобороны рассказал министр обороны Андрей Равков, сообщили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

Оперативный сбор командного состава белорусской армии начался 30 октября и завершился 31-го заседанием коллегии Минобороны. Были подведены итоги подготовки Вооруженных Сил. Министр обороны подчеркнул, что завершившийся учебный год был сложным, но вместе с тем достаточно результативным. "Прежде всего обеспечено на должном уровне поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности войск, выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, - отметил глава оборонного ведомства. - В течение года проведено порядка 80 мероприятий оперативной и более 2 тыс. боевой подготовки, что существенно больше, чем в прошлом году. Возросшая интенсивность обучения войск позволила показать себя с наилучшей стороны во время совместного оперативного учения "Щит Союза - 2019". Все задачи мы выполнили на высочайшем уровне. Ряд выводов и подходов, отработанных на учении, будут заложены в очередной план применения Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России".

Во время первого этапа оперативного сбора его участникам демонстрировалась новая и глубоко модернизированная техника, а также образцы, которые разрабатываются предприятиями Госкомвоенпрома в интересах Вооруженных Сил. "Считаю этот год успешным в отношении технического переоснащения армии. В войска поставлено порядка 520 образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе учебно-боевые самолеты Як-130, бронетранспортеры БТР-70МБ1, средства связи, радиоэлектронные ружья "Гроза-Р2" и другие. Это серьезный показатель, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся. И уже в ноябре планируется поставка звена многоцелевых истребителей Су-30СМ", - рассказал Андрей Равков.

Минобороны принимает меры для снижения нагрузки на бюджет и в этом году достигло ощутимых результатов. Министерство максимально сокращает запасы не применяемого вооружения, военной техники и военно-технического имущества. В 2019 году уже утилизировано почти 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 6 тыс. т боеприпасов.

"Самое главное в Вооруженных Сила - это люди. Поэтому особое внимание уделяется дисциплине, профилактике травматизма, обеспечению безопасности военной службы. Промежуточные итоги в этом направлении позитивные - показатели снижены более чем на 20%. Считаю, с данной задачей мы справились неплохо", - подчеркнул Андрей Равков.

О высоком профессионализме белорусских военнослужащих свидетельствуют результаты Армейских международных игр. В 2019 году команда Беларуси заняла четвертую позицию в общекомандном зачете среди 39 стран, завоевав 12 призовых мест. Серьезным достижением стало второе место в конкурсе "Танковый биатлон". Полученный за время участия в АрМИ опыт активно внедряется в практику боевой учебы.

Андрей Равков рассказал и об основных направлениях работы ведомства в следующем учебном году: "Мы вышли на завершающий этап корректировки Плана обороны Республики Беларусь. Это документ, детально определяющий алгоритм действий государства по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности. В плане обороны на 2020-2024 годы, который планируется к утверждению главой государства, будут полностью реализованы положения, заложенные в Военной доктрине".

Вместе с планом обороны будет утверждена Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. На основании этих документов будет перерабатываться План строительства и развития Вооруженных Сил на 2021-2025 годы. "Не уменьшится интенсивность оперативной и боевой подготовки. При этом на командно-штабных учения и тренировках предстоит отработать вопросы, которые мы будем закладывать в план применения региональной группировки войск (сил) Беларуси и России", - рассказал министр.

Будущий учебный год объявлен в Вооруженных Силах Годом образцового порядка.-0-

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вооруженные силы Министерство обороны Равков
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