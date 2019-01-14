Около 530 трудовых династий получили награды ФПБ за время акции "Мы - вместе!"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 530 трудовых династий получили награды Федерации профсоюзов Беларуси за время народной патриотической акции "Мы - вместе!", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергей Комадей.

Профсоюзная акция колесит по городам и районам страны с 2015 года, чествуя трудовые династии, молодых специалистов предприятий и их наставников. За это время состоялось 180 концертов во всех районах страны, в некоторых местечках побывали несколько раз. "За четыре года мы наградили около 530 трудовых династий. Эмоции, которые при этом испытывают люди, дорогого стоят", - сказал Сергей Комадей. Он добавил, что среди награжденных за годы акции 350 молодых специалистов и наставников.

Профсоюзный проект "Мы - вместе!" в 2018 году проходил под лозунгом "С большой любовью к малой родине". "Особое внимание уделили людям, которыми гордится район, в каждом местечке, городе постарались сделать доброе дело. Где-то появлялись профсоюзные аллеи, где-то мы помогали приводить в порядок детские сады, скверы, облагораживали территорию, посещали социальные учреждения, устраивали автограф-сессии с нашими звездами", - сказал начальник управления.

В концертах акции принимали участие финалисты республиканского профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси" - это представители трудовых коллективов, которые в свободное время занимаются творчеством. У многих из них за это время прошли целые гастрольные туры, исполнители побывали во многих городах, где их уже начали узнавать.

Как сообщалось, авторскому коллективу Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович присуждена специальная премия Президента Беларуси.

Как отметил Сергей Комадей, очень приятно, когда такие проекты отмечают на самом высоком уровне. -0-