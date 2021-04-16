16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 54,9 тыс. абитуриентов планируется принять на высшую ступень образования в этом году, в том числе около 27,8 тыс. - на обучение за счет средств бюджета. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится, сохранятся все традиционные подходы в правилах приема на всех уровнях получения образования.

"Планируется принять около 54,9 тыс. человек в 50 учреждений высшего образования. Контрольные цифры согласованы, утверждены и доведены до заинтересованных до 1 апреля на сайтах учреждений образования и других каналов информирования. Прием будет осуществляться более чем на 320 специальностей на уровне высшего образования. Контрольные цифры сформированы с учетом потребностей рынка труда", - отметил Сергей Касперович.

За счет средств бюджета планируется принять около 27,8 тыс. человек, что более чем на 1% превышает план приема 2020 года, на платную форму - 27,1 тыс., что чуть ниже прошлогоднего плана (с учетом спроса и потребностей рынка труда).

Также 110 учреждений среднего специального образования (колледжи, в том числе 9 частных) и еще 83 филиала вузов, которые ведут подготовку на данной ступени образования, примут в этом году 39,6 тыс. ребят на обучение. Из них на бюджетной форме смогут учиться 25,8 тыс.

На уровне профессионально-технического образования прием будут осуществлять 125 соответствующих учреждений и 41 филиал вуза. Объемы приема сформированы в пределах, соотносимых с прошлым годом, - около 26,7 тыс. мест, из которых почти все - за счет средств бюджета. При этом планируется зачислить порядка 25,2 тыс. ребят на дневную форму, что очень важно при получении профессионально-технического образования.-0-

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