Около 580 выпускников ГомГМУ получили распределение на первое место работы

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 580 выпускников Гомельского государственного медицинского университета получили распределение на первое место работы. Итоговое распределение студентов лечебного и медико-диагностического факультетов проходит при участии министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, передает корреспондент БЕЛТА.

Практически каждый второй выпускник останется в Гомельской области, также значительное количество молодых врачей примут учреждения здравоохранения Могилевской области. Примерно поровну заберут Брестский и Минский регионы.

Выпуск этого года в Гомельском государственном медицинском университете особенный: дипломы врачей здесь вручат в 30-й раз.

Итоговое распределение уже прошло в медвузах Минска, Гродно и Витебска. Всего на первое место работы прибудут 2,6 тыс. молодых врачей. В этом выпускном сезоне учитываются не только традиционные преимущества, такие как балл аттестата и целевое направление. Добавился еще фактор борьбы с COVID-19. Принимаются во внимание те навыки, которые приобрели будущие врачи, помогая в условиях пандемии.

К примеру, студенты ГомГМУ по собственной инициативе безвозмездно помогали практическому здравоохранению в борьбе с COVID-19. Предложение поддержал и ректор Игорь Стома. Так, осенью 2020 года в Гомельском медицинском университете впервые в Беларуси появился студенческий волонтерский отряд "Вы не одни". Волонтеры специализировались на дыхательной и физической реабилитации больных COVID-19. Отряд работал в лечебных учреждениях Гомеля и Могилева, Речицы, Жлобина, Мозыря и Рогачева. Он признан лучшим в области по итогам минувшего года. Чтобы увеличить радиус своей помощи, ребята создали канал на YouTube "Вы не одни". Также студенты ГомГМУ помогали поликлинической системе Гомеля, работая в университетском колл-центре с контактами первого уровня. Также две группы студентов совместно с Гомельским районным центром гигиены и эпидемиологии проводили эпидемиологические расследования. Кроме этого, в соответствии с приказом министра здравоохранения студенты работали по договорам - помощниками врача, ездили на вызовы, вели амбулаторный прием. На протяжении эпидемического сезона осень - зима 2020/2021 во всех публичных местах (в транспорте и торговых точках) областного центра транслировался аудиоролик о необходимости носить маски, подготовленный и озвученный выпускниками ГомГМУ 2021 года.

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