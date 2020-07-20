Около 6 тыс. ребят приняли участие в игре "Пароль октябренок. Хотим все знать"

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 6 тыс. ребят со всех регионов Беларуси приняли участие в республиканской интеллектуально-творческой игре "Пароль октябренок. Хотим все знать", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Игра проходила на протяжении учебного года. Согласно онлайн-регистрации она объединила около 640 команд, общее количество участников достигло 6 тыс. В составе команд было 10 человек в возрасте от 7 до 10 лет, - рассказала Александра Гончарова. - Игра включала задания по семи маршрутам: "Моя Родина", "Эрудиты", "Традиции поколений", "Октябрятский", "Творческий", "Мы на спорте", "75 лет Победы". Участники представили жюри отчеты о проделанной за учебный год работе - своеобразные творческие дневники. Причем присылать их можно было как в электронном виде, так и на бумажных носителях в виде различных поделок".

По итогам областных туров на республиканский уровень вышли 25 команд. Конкурсные работы оценивались по таким критериям, как активность и проявление самостоятельности, презентабельность представления команды, качественное и оригинальное выполнение заданий маршрутов, содержательность представленных дневников. Приветствовалось использование современных технологий, а также красочность, креативность, эстетичность оформления и, конечно, грамотность, отметила председатель ЦС БРПО.

В итоге первое место получила октябрятская группа "Почемучки" Субботникской средней школы, вторыми стали "Всезнайки" Жемчужненской средней школы и "Доблдора" Лунненской средней школы. Третье место разделили группы "Дружба" средней школы №11 и "Октябрятский помогатор" гимназии №15 Минска.

Ребята были отмечены и в дополнительных номинациях. Например, приз "За нестандартный подход" от газеты "Переходный возраст" получила октябрятская группа "Созвездие" средней школы №12 Новополоцка. Газета для детей и подростков "Зорька" учредила приз "За творческий подход", который завоевали "Дварэцкія зорачкі" Дворецкой средней школы. Приза "За оригинальность и креативный подход" от Национального центра художественного творчества детей и молодежи удостоена октябрятская группа "Радуга" гимназии №8 Жлобина.

Призеры, победители и номинанты будут награждены дипломами и подарками во время празднования 30-летия Белорусской республиканской пионерской организации, которое состоится в сентябре. Организатором проекта выступает БРПО при поддержке Национального центра художественного творчества детей и молодежи, а также газет "Переходный возраст" и "Зорька".-0-