Около 60% белорусов считают, что их материальное положение за последний год не изменилось или улучшилось

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60% белорусов считают, что их материальное положение за последний год не изменилось, немного и существенно улучшилось. Такие данные социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем" корреспонденту БЕЛТА привел руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, как изменилось их материальное положение за последний год. 58,3% белорусов считают, что не изменилось, немного и существенно улучшилось. Немного ухудшилось - так ответили 23,6% респондентов, существенно ухудшилось - 13,2%.

"Мы не останавливали производства, у нас нет долгов по выплате заработной платы. И это политика государства, которая проводится и сохраняется. Отдельные категории населения получили существенную прибавку к зарплате: врачи, учителя. И это нашло свое отражение, - сказал Сергей Мусиенко. - Есть некоторая неудовлетворенность, которая сопряжена с тем, что кто-то не съездил в отпуск на море, ограничение движения накладывает некий отголосок в целом на ощущение реального благополучия. Хотя, вы знаете, в конце года многие промышленные предприятия и частные предприниматели свободно вздохнули в связи с существенным падением курса доллара и евро к белорусскому рублю. И это оказало благотворное влияние на весь бизнес-климат. Вместе с тем обращает внимание, что есть существенная категория людей, которая говорит об ухудшении их материального положения. Но очень часто это ожидание большего увеличения заработной платы или дохода. Но в целом, считаю, что мы очень достойно этот ковидный год проходим - без локдаунов, закрытий и карантинов".

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-Э-