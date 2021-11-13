13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 60 беженцев находятся на польской стороне у пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны "Брузги"), передает корреспондент БЕЛТА.

Беженцы, в основном граждане Ирака, прибыли к границе вечером 12 ноября. Сейчас они находятся на польской территории, напротив заграждения из колючей проволоки.

В Польшу беженцев не пропускают. Они скандируют "Германия, Германия!" Ночь мужчины, дети и женщины провели под открытым небом на холодной земле.

Один из беженцев рассказал, что польские силовики с собаками и с применением силы пытались вытеснить из страны. "Мы идем в Германию, а не в Польшу. У меня болеет ребенок", - рассказал мужчина.-0-