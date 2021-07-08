Около 60 ученых объединит международная конференция по математике и естественным наукам в БГУ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная конференция "Непрерывное ориентированное образование в области математики и естественных наук: состояние, развитие, перспективы" стартует 12 июля в БГУ. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет направлено на обмен опытом, обсуждение вопросов и выработку предложений по развитию и сочетанию различных форм и направлений дополнительного образования в математике и естественных науках в современных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В научном форуме примут участие около 60 ученых вузов, учителей школ, гимназий, лицеев и воспитателей дошкольных учреждений из Беларуси, России, Болгарии и Грузии. Это представители БГУ, ВГУ им.П.М. Машерова, ГГУ им.Ф.Скорины, Полоцкой государственной гимназии №2, гимназии №3 города Бобруйска, средней школы №6 Могилева, а также Псковского государственного университета, Института управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета (Россия) и других.

Работа конференции запланирована в шести тематических секциях: "Развитие сотрудничества в новых условиях", "Сочетание основного и дополнительного обучения и системы интеллектуальных мероприятий", "Сочетание классического и дистанционного (on-line/off-line) обучения", "Общая методика и методология в новых условиях", "От младшей школы к средней (и старшей)", "Психолого-педагогическое и воспитательное сопровождение". В частности, доклады участников будут посвящены сочетанию основного и дополнительного образования в урочной деятельности по предмету "Физика", использованию графических редакторов при организации образовательного процесса по геометрии, формированию устных вычислительных навыков у учащихся на уроках математики, дистанционному образованию как новой ступени эволюции классического образования, тьюторскому сопровождению процесса обучения химии.

По итогам работы научного форума планируется публикация докладов в Электронной библиотеке БГУ. Организатором конференции выступает факультет прикладной математики и информатики.-0-