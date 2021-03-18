Около 67% зарегистрированных безработных планируется обучить в этом году под заказ нанимателя

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется обучить под заказ нанимателя не менее 67% от всех безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции "Вопросы содействия занятости", которая проходит на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

"Как правило, наниматели обращаются за содействием в подборе кадров в том случае, когда сами не могут заполнить имеющиеся вакансии. Здесь на помощь нанимателю приходит служба занятости, которая готова оказать содействие и с учетом его потребности подготовить нужного специалиста. В данном случае выигрывают все, соблюдаются интересы всех сторон: нанимателя, безработного и службы занятости. Наниматель получает готовые квалифицированные кадры, безработный - новую профессию и гарантированное рабочее место, а служба занятости удовлетворяет потребность рынка труда в востребованных кадрах", - отметил Олег Токун.

Безработный может быть направлен на обучение в соответствии с заявкой конкретного нанимателя, гарантирующего его трудоустройство после завершения полного курса обучения.

В этом случае заключается трехсторонний договор (служба занятости - безработный - наниматель), в котором определяются права и обязанности сторон, а также их ответственность за нарушение условий договора. Одним из условий такого договора может быть отработка определенного срока у нанимателя. Такой трехсторонний договор может быть заключен также в период прохождения производственной практики в дополнение к договору на обучение, заключенному ранее.

"В этом году поставлена задача обучить под заказ нанимателя не менее 67% от всех безработных, направленных на обучение, в следующем - до 70%", - отметил Олег Токун.

Если человек заинтересован в таких услугах, ему нужно обратиться в службу занятости по месту своего постоянного жительства. Здесь он, кроме прочего, может получить консультацию о том, какие профессии востребованы в той местности, где он проживает, а также получить информацию о возможных образовательных программах обучения по тем или иным профессиям.

Однако есть условия, в соответствии с которыми безработные направляются на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания образовательной программы курсов. Это случаи, когда подходящую работу невозможно подобрать из-за отсутствия у безработного необходимых профессии, специальности, квалификации; когда по имеющимся профессиональным навыкам работа отсутствует и требуется поменять профессию, специальность, квалификацию; когда безработный больше не может выполнять привычную работу или возникли медицинские противопоказания к ее выполнению.

"Хотелось бы отметить, что в первую очередь мы предлагаем получить профессию тем, у кого ее нет. Это молодежь, люди с инвалидностью. Такой подход повышает возможности безработных граждан в поиске подходящей работы и их конкурентоспособность на рынке труда", - заключил Олег Токун.-0-