26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 млн единиц незаконной пиротехники изъято в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

Для недопущения и минимизации последствий чрезвычайных происшествий особое внимание в новогодние дни уделяется пресечению незаконного оборота пиротехнических изделий. Для этого налажено тесное взаимодействие с представителями МЧС и иными заинтересованными. "По состоянию на 20 декабря выявлено более 280 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Составлено свыше 170 административных протоколов. Изъято около 7 млн единиц пиротехники", - сказал Дмитрий Курьян.

Он попросил граждан с пониманием отнестись к принимаемым со стороны органов внутренних дел мерам по повышению безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий и не допускать нарушения действующего законодательства.-0-