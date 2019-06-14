Около 70% бизнес-компаний Беларуси инвестируют в обучение сотрудников - эксперт

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации приходят к пониманию, что инвестиции в обучение не просто важны, но и экономически выгодны. Об этом сообщила начальник управления по работе с персоналом Белорусского государственного университета, координатор проекта HR-университет БГУ Наталья Непевная во время круглого стола в БЕЛТА.

"Сейчас многие компании Беларуси, бизнес процентов на 70, да и госорганизации, вводят в свою структуру корпоративные университеты, где работник может обучаться на протяжении всей трудовой деятельности, - сказала Наталья Непевная. - Инвестиции в обучение, в том числе работников, считаются даже более значимыми, чем инвестиции, скажем, в недвижимость".

При этом она подчеркнула, что экономическую выгоду от такого типа вложений также можно подсчитать: есть инструменты и методики, которые позволяют по конкретному человеку или группе работников оценить эффективность его обучения.

Специалист привела используемую в мире формулу обучения работающих граждан - "70/20/10". Она означает, что 70% приходится на саморазвитие человека, 20% - на внутреннее (корпоративное) обучение или общение с коллегами, 10% - на внешнее обучение либо официальное (например, обязательное повышение квалификации врачей, педагогов и т.д.), предлагаемое компанией в виде тренингов от приглашенных коучей. "Генри Форд когда-то сказал: "Пусть лучше от меня уходят умными, чем я буду работать с дураками". И радует, что наши руководители сегодня тоже понимают значимость обучения своих сотрудников, - подчеркнула Наталья Непевная. - При формировании в компании бюджета на персонал многие закладывают отдельной строкой обучение работников. В зависимости от целей и стратегии организации на текущую перспективу, планируется и просчитывается, какие категории работников будут обучаться, когда, где и за какие деньги".

Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун обратил внимание на низкий процент работников, которые повышают квалификацию по направлению нанимателя. "Минимум каждые 5 лет работодатель должен направлять каждого работника на повышение квалификации. К сожалению, последние 3 года количество тех, кто повысил квалификацию, составляет не более 10% от всей численности работающих, притом что минимум должно быть 30% ежегодно", - сказал Олег Токун. По его мнению, чтобы изменить ситуацию, необходимо понимание руководителей: обучая работников, они повышают производительность труда, а с этим и экономические показатели. А чтобы не заниматься лично данными вопросами, но при этом исключить формальный подход, стоит переходить на современные методы управления по развитию персонала и создавать на предприятиях соответствующие отделы.

Наталья Непевная видит еще одну причину низкого процента повышения квалификации - рынок соответствующих услуг несовершенен. Предложения различных курсов в республике есть лишь по самым востребованным направлениям: логистика, продажи и др. "В регионах и вовсе беда с предложениями, поэтому, к примеру, из Гомеля или Витебска не каждый работодатель готов отправить специалиста на неделю в Минск для повышения квалификации или переподготовки. Когда данный рынок придет в регионы, тогда, наверное, процесс пойдет активнее", - считает эксперт.

Вместе с тем некоторые компании уже давно перешли не просто к практике постоянного обучения своего персонала, но и к подготовке под собственные нужды молодых и перспективных ребят из университетов. Например, ОАО "Белинвестбанк" реализует программу обучения в своем корпоративном университете и занимается развитием корпоративных компетенций. Предусмотрено адаптационное, развивающее и специализированное обучение. Приходя в банк, специалист (любого возраста и подготовки) понимает, какие программы помогут ему быстрее влиться в структуру, понять разные процессы и то, в каком направлении он сам хочет развиваться. "Запущена также программа "Капитализация личного бренда", основная цель которой - предоставить студенту возможность осознанно подойти к выбору будущего работодателя, почувствовать свою ценность как молодого специалиста и результативно презентовать себя на собеседовании, - рассказала начальник управления обучения и развития персонала ОАО "Белинвестбанк" Лора Ункуца. - В рамках данной программы проведено тестирование и отобраны восемь студентов белорусских вузов, которым предложили работать не в кассах, как в основном это делают банки, а сразу в бизнес-подразделениях. Тестирование и отбор были реализованы в конце 2017 года - и все восемь человек прекрасно работают сегодня на позициях кредитных экспертов. Это о многом говорит".-0-

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